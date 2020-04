Esta terça-feira, dia 21, um dos convidados do programa de Júlia Pinheiro foi Gonçalo Figueiredo, participante do programa 'Amigos Improváveis Famosos', no qual construiu uma amizade com o Dr. Póvoas.

Em conversa com a apresentadora, o jovem, de 21 anos, desmentiu algumas das notícias que saíram na imprensa e que davam conta que a sua família teria passado por dificuldades.

"Somos uma família completamente normal. Nunca nos faltou nada, graças a Deus. Os meus pais sempre trabalharam, sempre nos deram boas condições para estudarmos, sempre estudamos em bons colégios. Tivemos uma infância normal", fez saber, sublinhando assim que a sua família nunca esteve na miséria.

"Nem sei o que é miséria, graças a Deus nunca experienciei isso", completou.

A título de curiosidade, Gonçalo encontra-se agora a trabalhar numa das clínicas do Dr. Póvoas.

