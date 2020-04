Esta semana, Io Appolloni e Carolina, duas das participantes do programa da SIC 'Amigos Improváveis', voltaram a encontrar-se na 'casa' de Cristina Ferreira. Ambas estiveram a falar sobre esta experiência que fez com que ficassem ligadas para o resto da vida.

"Ela provocava-me muito, mas era uma provocação elegante, bonita. Senti-me sempre à vontade com ela", disse Io, mostrando um carinho pela jovem.

Já Carolina confessou que antes de saber com quem ficaria não acreditou que se fosse dar bem com Io, uma vez que eram muito diferentes.

"Na altura tinha três opções e ela sempre foi a minha última e lembro-me que naquele dia [do casting] fui para casa e disse à minha mãe: ‘Todos menos a Io, porque aquilo não vai dar bom resultado. Ela é uma mente fechada’", explicou.

Ora, esta percepção veio a revelar-se errada, conforme se pôde concluir com os divertidos momentos de cumplicidade que as duas acabaram por viver.

Aliás, nesta experiência, Io teve a oportunidade de se abrir com a 'neta' e de falar da falta de proximidade de que tem com os filhos, algo que não é capaz de explicar e que a deixa com alguma mágoa.

"Não acreditava que fosse possível esta amizade, pelo menos assim, porque a verdade é que são 56 anos que nos separam. Não [pensei que] era possível criar assim uma amizade com uma pessoa tão mais velha que eu", concluiu a jovem.

Hoje em dia, mesmo afastadas, as duas amigas, agora prováveis, estão em contacto quase todos os dias.

