A modelo Kelly McKee Zajfen e o seu marido vivem um verdadeiro drama familiar. George, de apenas nove anos, filho do casal, foi encontrado sem vida em casa.

Kelly McKee Zajfen, amiga de Meghan Markle e do príncipe Harry, tornou pública a notícia através das suas redes sociais.

"Meu doce menino. O meu mundo está desfeito em mil pedaços. Eu mal tenho forças para respirar, andar, funcionar, sentar-me, ficar de pé... Eras a luz da minha vida", pode ler-se na emotiva partilha.

As causas da morte trágica e inesperada da criança ainda são desconhecidas. É público que a irmã gémea do menino, Lily, sofre de problemas cardíacos, mas estes mesmos problemas nunca foram detetados no pequeno George.

"Ninguém sabe o que aconteceu", revelou uma fonte ao Daily Mail.

Kate Jefferson, amiga do casal, lançou uma campanha GoFundMe para angariar fundos em memória do menor e assim cobrir as despesas do funeral, destacando-se uma doação de cinco mil euros que, aparentemente, terá sido feito por Harry e Meghan. O donativo em questão surge com o nome de Archie & Lilibet, os nomes dos filhos dos duques de Sussex.

Entre as contribuições surge ainda a assinatura de Trevor Engelson, ex-marido de Meghan, e a pessoa que terá apresentado a antiga atriz ao casal.

Entre as reações à trágica notícia destacam-se igualmente as mensagens de famosos como Sarah Michelle Gellar, Minka Kelly e Jamie Lynn-Siegler.

Leia Também: Harry e Meghan tentaram lugares melhores no Jubileu, mas a rainha negou