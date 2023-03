Russell Crowe viveu um momento muito difícil. O patudo Louis morreu nos braços do ator depois de ter sido atropelado por um camião.

Foi no Twitter que Russell relatou este triste momento, esta quinta-feira, dia 30 de março.

Junto de uma fotografia do amigo de quatro patas, o ator escreveu: "Este é o Louis, o Papillion. 16 meses de vida. Pequeno, atrevido, corajoso. Ganhou o meu coração. Infelizmente, hoje, no segundo aniversário da morte do meu pai, o Louis foi atropelado por um camião. Tentamos levá-lo ao veterinário, mas ele morreu nos meus braços enquanto eu lhe dizia o quanto o amávamos".

