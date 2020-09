Foi no dia em que Ângelo Rodrigues completou mais um ano de vida, esta quarta-feira, 9 de setembro, que o grande amigo do ator, Tiago Paiva, recorreu à sua página de Instagram para lhe desejar um feliz aniversário num texto único.

Uma mensagem que além de destacar a grande amizade que os une, fala ainda da fase difícil que o ator passou no ano passado.

"Esta foto foi tirada minutos antes de sair da casa da Caparica e voltar a viver no Porto. Foram quase dois anos a dividir casa com este ser. Aprendi a ser mais arrumado, organizado e também levo umas boas lições para a vida. Uma delas, é o foco que este gajo tem. Sem dúvida das pessoas mais determinadas e focadas que conheço. Também és teimoso como o c****, mas não se pode ter tudo. Cresci como pessoa e fizeste-me ver algumas/muitas coisas com outros olhos, e por isso vou-te ser eternamente grato", começou por escrever, revelando de seguida um dos primeiros pedidos que Ângelo lhe fez logo após sair do coma, no ano passado, depois de ter sofrido uma grave infeção.

"Nunca me vou esquecer da lista que me pediste depois de saíres do coma. Quem é que sai de coma e passado dois dias pede para lhe levar a máquina dos pelos nasais? És lindo", contou.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos do ator, que fez questão de comentar, com humor: "Se os teus pelos nasais estivessem a jogar à sueca com os da barba, perceberias a urgência".

Recorde-se que vai ser transmitido um documentário na SIC que aborda esta fase menos boa da vida do ator. Leia Também: "Tenho noção do que fiz e da magnitude do meu erro"