Amber Rose decidiu quebrar o silêncio e falou da relação de quase três anos com Alexander Edwards, alegando que o namorado a traiu com, pelo menos, 12 mulheres.

"Estou cansada de ser traída e ficar envergonhada nos 'bastidores'", começou por escrever nas stories da sua página de Instagram esta quarta-feira.

"Todas as 12 vagabundas (as que conheço, provavelmente há mais) podem ficar com ele. Todas sabiam muito bem que ele estava numa relação com um bebé e decidiram envolver-se sexualmente com ele de qualquer maneira", acrescentou de seguida, dando a entender que está separada.

Amber Rose disse ainda que não iria revelar nenhum nome das mulheres que, alegadamente, estiveram com Alexander.

"Não posso ser mais a única a lutar pela minha família. Tenho sido leal e transparente, mas não recebi o mesmo. Nunca direi os nomes das meninas porque não estou numa de arruinar vidas, mas vocês sabem quem são", escreveu.

"Quanto a ele... A falta de lealdade e o desrespeito são ridículos e estou farta", destacou.

Numa outra publicação, Rose também se mostrou de costas voltadas com a mãe, afirmando que esta também pode "ficar fora da sua vida", como cita a imprensa internacional.

"Estou cansada de ser abusada mentalmente e emocionalmente por pessoas que amo. Tenho sofrido em silêncio há muito tempo e não aguento mais. É por isso que tenho estado tão quieta. [...] Recuso-me a permitir que alguém me prejudique mais. Família não", completou.

Recorde-se que Rose é mãe de Slash Electric, de 22 meses, fruto da relação com Edwards. A figura pública também é mãe de Sebastian Taylor, de oito anos, do casamento terminado com Wiz Khalifa.

