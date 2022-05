Apoiantes de Johnny Depp estão acusar Amber Heard de dramatizar o seu testemunho em tribunal através de frases que tirou de filmes.

Alana Mastrangelo, repórter do Breitbart News, por exemplo, fez uma publicação no Twitter onde comparou um vídeo de Amber a falar em tribunal com uma cena do filme ‘The Talented Mr. Ripley’, de 1999.

“Amber Heard: Quando estava com o Johnny sentia-me a pessoa mais bonita do mundo - depois ele desaparecia.

Mr. Ripley: Com o Dickie sentes que brilhas como o sol e é glorioso - depois ele esquece-se de ti e é muito frio”.

Internautas notaram que a comparação era forçada, notando, referindo, contudo, que Amber se esforçou para dramatizar as suas declarações.

Houve ainda quem saísse em defesa da atriz, afirmando ser normal que esta descrevesse a relação com Depp desta maneira, por ser bastante intensa.

Recorde-se que o ex-casal encontra-se em tribunal depois de Johnny ter processado Amber por difamação.

Os dois estiveram casados entre 2015 e 2017.

