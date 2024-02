Máxima da Holanda esteve em visita oficial à Colômbia esta semana. Foi no domingo que a argentina aterrou em Bogotá para iniciar uma intensa agenda de eventos como conselheira especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Inclusão Financeira para o Desenvolvimento.

Para se despedir do país, Máxima decidiu não estrear roupa nova, mas sim recuperar um conjunto que já usou noutras ocasiões e que dá nas vistas pelas cores, amarelo e rosa claro.

Trata-se de um conjunto de blusa de cetim com mangas francesas e tecido pintado à mão (com uma enorme flor no ombro), que combinou com uma saia lápis amarela.

Da marca Natan, a sua preferida, este conjunto já foi usado pela rainha inúmeras vezes desde que o estreou há quase uma década, em 2015.

Veja abaixo as imagens da rainha.

