A princesa Amália da Holanda celebra 18 anos já no dia 7 do próximo mês e com a data prepara-se para um passo importante enquanto herdeira ao trono.

No dia a seguir ao seu aniversário, vai participar no Conselho de Estado e este ato político marca o início de uma nova etapa. Doravante, Amália vai adquirir as suas próprias funções na Coroa.

A jovem, vale notar, terminou em julho o ensino secundário e atualmente encontra-se a desfrutar de um ano sabático.

Leia Também: Reis da Holanda em visita de Estado à Noruega. As imagens