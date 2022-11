A família de Nick Cannon vai aumentar em breve. O artista prepara-se para dar as boas-vindas ao 11.º filho, o segundo em comum com Alyssa Scott. Ambos foram pais do pequeno Zen no ano passado, o primeiro bebé em comum que morreu em dezembro de 2021, aos cinco meses.

Esta quinta-feira, Alyssa Scott partilhou uma série de imagens de uma sessão fotográfica que fez com Nick Cannon, segundo a imprensa internacional. A publicação chega depois de a modelo ter anunciado anteriormente a gravidez, mas confirma agora que o pai é o artista.

Nas stories da sua página de Instagram, Nick Cannon também destacou um vídeo com uma fotografia que confirma que a informação. Veja o vídeo na galeria.

