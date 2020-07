Foi há precisamente dez anos que morreu o ator António Feio, no dia 29 de julho de 2010. Uma data que será destacada na próxima emissão do programa 'Alta Definição', como acaba de revelar o apresentador Daniel Oliveira.

"António Feio partiu faz hoje 10 anos, deixando um legado que vai muito além do que fez como ator, encenador e professor. O 'Alta Definição' deste sábado presta-lhe a merecida homenagem, numa emissão muito especial. Às 14h na SIC", escreveu na sua página de Instagram, aproveitando o momento para deixar uma palavra de conforto a todas as pessoas que eram próximas do ator.

"Aos amigos e família, em especial às filhas, o meu abraço", rematou.

Leia Também: SIC revela nova contratação. Paulo Rocha está de regresso a Portugal