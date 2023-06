"Tens algum emprego em vista quando acabar a tua licença ou ficarás com a bebé?": esta foi uma das questões feitas a Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, na sua página de Instagram. A influenciadora digital notou os planos profissionais para o futuro.

"Neste momento estou a dedicar-me ao digital e com muitas propostas a surgir", garante.

"Um projeto também que está quase aí. Tirando isso, vou sim ficar com a Emília até pelo menos um ano de idade. Quando precisar de trabalhar e não conseguir levá-la, a bebé fica com o pai", acrescenta, referindo-se ao pasteleiro.

"Se não estiver com o pai temos sempre as avós e as madrinhas", sublinha.

