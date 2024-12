Selena Gomez provém de uma família mexicana, da parte paterna, mas afirmou recentemente que deixou de saber falar espanhol de forma fluente quando se mudou para Los Angeles (EUA).

No filme 'Emilia Pérez', a sua personagem fala a língua.

No podcast 'Hablando de Cine', o ator mexicano Eugenio Derbez criticou a atuação de Gomez, considerando-a "inaceitável", precisamente pela pronúncia da atriz, noticia a People.

Selena Gomez já respondeu às críticas, pedindo desculpa e acrescentando: "Fiz o melhor que consegui com o tempo que me foi dado. Isso não tira o trabalho e todo o coração que coloquei no filme."

Recentemente, a atriz e cantora já tinha revelado que teve aulas de espanhol durante seis meses para se preparar para o papel em 'Emilia Perez'.

