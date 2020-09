Alexandra Lencastre completa 55 anos este sábado, 26 de setembro, data que foi destacada no Instagram logo após a meia-noite por Pedro Granger.

"Parabéns, my cookie! Entraste na minha vida há dez anos e nunca mais te larguei. Vistas bem as coisas, entraste quando eu ainda era um miúdo e adorava a tua Guiomar da 'Rua Sésamo'. Se há décadas que te tenho como das melhores atrizes do mundo, há anos que te tenho como uma grande, enorme, gigante amiga, companheira no bom e no mau, boa colega, irmã, mãe, namorada até (se pensarmos nos arrufos que temos ao telefone às vezes lol)", começou por escrever o colega e amigo na legenda de uma fotografia de ambos.

"Sempre com um abraço de chocolate dentro e fora de cena. Sempre na minha vida e no meu coração. Mais um ano na tua vida e podes ter a certeza que não te largo. Tal como tu não me largas. Juntos. Sempre. Até ao fim. Parabéns, minha Alexandra. Até já", rematou.

Leia Também: Vídeo mostra emotivo regresso a Portugal da filha de Alexandra Lencastre