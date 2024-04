Alexandra Ferreira partilhou hoje, dia 19 de abril, nas redes sociais, uma story com um curioso texto que fala sobre as mulheres e os rumores de que terá feito cirurgias estéticas.

"Realmente não existe mulher feia, mas sim pobre. Para quem me pergunta, não eu nunca fiz nenhuma cirurgia no rosto ou no corpo até à data de hoje. Apenas realço meus traços naturais. Não sou perfeita mas sou eu", começou por dizer, tendo continuado depois.

"Obrigada a todas as mulheres maravilhosas que me elogiam com sinceridade", completou a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'. Ora veja:

© Instagram/Alexandra Ferreira