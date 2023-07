Alexa Nikolas, atriz que se tornou conhecida na série 'Zoey 101', da Nickelodeon, acusou Jonah Hill de a ter beijado sem consentimento quando tinha 16 anos, acusações que já foram negadas pela estrela de Hollywood.

Nikolas, agora com 31 anos, relatou o sucedido através do Twitter no passado fim de semana. A artista descreveu que tudo aconteceu numa festa dada por Justin Long, ocasião em que Jonah lhe terá oferecido um cigarro.

Quando foram para a rua fumar, Hill terá tentado beijá-la à força. "O Jonah Hill não me deu o cigarro, o que estranhei, depois quando saímos perguntei-lhe por ele, ele não disse nada, fechou a porta e enfiou a língua pela minha garganta abaixo", descreve.

"Fiquei de tal forma atónita que o empurrei e correi lá para dentro outra vez", completa.

Tendo já respondido a tais alegações, Hill garantiu ao Page Six que a história foi "completamente fabricada".

"Era tão nova, portanto obviamente que me senti assustada e zangada. Infelizmente, esta não foi a primeira vez que fui assediada ou objetificada na infância", sublinha.



© Jeffrey Mayer/WireImage/GettyImages

Recorde-se que Jonah Hill esteve envolvido numa outra polémica, uma vez que a ex-namorada, Sarah Brady, o acusou de "abuso emocional" durante o seu relacionamento.

Leia Também: 'Ex' revela condições de Jonah Hill para namorar: "Abuso emocional"