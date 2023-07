Sarah Brady, uma das ex-namoradas de Jonah Hill, acusou o ator de Hollywood de ter sido "emocionalmente abusivo" durante o tempo em que mantiveram um relacionamento amoroso.

Nas stories da sua página de Instagram, a instrutora de surf partilhou algumas das mensagens que chegou a trocar com o artista, de 39 anos.

"Isto é um aviso para todas as raparigas. Se o vosso companheiro vos fala assim, arranjem uma forma de sair. Telefonem-me se precisarem de falar", escreveu Brady.

Nas mensagens, noticia a revista People, Jonah pedia a Sarah que apagasse da sua conta de Instagram todas as imagens em que aparecesse a fazer surf com biquínis mais reduzidos.

Depois de ter acedido ao pedido, o ator respondeu que "embora fosse um bom começo", ainda não estava satisfeito.

"Mas não me cabe a mim ensinar-te. Já estabeleci os meus limites", afirmou, notando que Sarah ainda se mostrava reticente em relação a algumas coisas.

Brady partilhou também uma mensagem na qual Hill estabeleceu as condições para manterem o namoro.

Eram elas:

- "[Não] Surfar com homens";

- "[Não] Ter amizades inapropriadas com homens";

- "[Não] Ser modelo"

- "[Não] Publicar fotos em fato de banho"

- "[Não] Publicar fotos sensuais";

- "[Não] Manter amizades com mulheres instáveis".



A estrela afirmou que se Sarah precisasse destas coisas para "ser feliz", então que ele não seria o "parceiro certo" para ela, mas que apesar de tudo a "apoiava".

Numa outra partilha, Brady atirou: "O meu 'ex' teve uma filha. Talvez ela se torne uma feminista a sério, porque o facto de dizeres que és, é motivo de riso agora"



Recorde-se que Hill teve uma filha com a atual companheira, Olivia Millar, este ano.

Ainda assim, Sarah revelou-se compreensiva: "Alguém ser emocionalmente abusivo com o companheiro não significa que seja má pessoa (normalmente vem do próprio trauma) e ao mesmo tempo não significa que esteja tudo bem".



