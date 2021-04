Alex Rodriguez mostrou que mantém o carinho por Jennifer Lopez mesmo depois de ter chegado ao fim o noivado.

A da ex-estrela da MLB recorreu ao Instagram, esta quarta-feira, 21 de abril, para comemora o 13.º aniversário da filha Ella com um carinhoso vídeo que reúne várias fotografias onde aparece na companhia da menina e da outra filha, Natasha, de 16 anos. Numa das imagens é possível ver a agora 'ex' Jennifer Lopez, que aparece abraçada a Ella.

"[...] Hoje é ainda mais especial do que nunca. Simplesmente não consigo acreditar que a minha Ella Bella faz 13 anos hoje. A minha filhinha é oficialmente uma adolescente", escreveu na legenda das imagens.

"Ella, a cada dia tu surpreendes-me mais do que eu jamais poderia imaginar. És inteligente, madura, talentosa, atenciosa e engraçada. Estou muito orgulhosa da jovem em que te estás a tornar e sou muito sortuda e grata por ser teu pai. Amo-te muito", pode ainda ler-se na descrição do vídeo que pode ver abaixo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alex Rodriguez (@arod)

Recorde-se que as filhas de Alex são fruto da relação com Cynthia Scurtis. Jennifer Lopez é mãe dos gémeos Emme e Maximilian, de 13 anos, do casamento terminado com Marc Anthony.

