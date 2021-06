Alex Rodriguez foi visto durante um almoço em família, esta segunda-feira, e entre os presentes estava a ex-mulher, Cynthia Scurtis, assim como as filhas do ex-casal, Natasha e Ella.

Um encontro que contou também com a presença do atual marido de Cynthia, Angel Nicolas, e a sua filha, como contaram ao Page Six. No almoço estava ainda o sobrinho de Alex Rodriguez, Nick Silva.

Uma fonte disse que estavam todos hospedados em Hamptons, onde Alex acabou de alugar uma mansão, em Bridgehampton.

O grupo, aparentemente, foi para Manhattan na segunda-feira e parou num restaurante muito conhecido entre as celebridades, Bar Pitti.

