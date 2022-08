Alec Baldwin terá garantido o seu primeiro trabalho depois do acidente fatal ocorrido durante as gravações do filme 'Rust', que resultou na morte Halyna Hutchins.

O ator de 64 anos, que se encontra no centro de uma grande investigação que procura apurar as responsabilidades sobre a morte da diretora de fotografia no final de 2021, vai protagonizar uma peça de teatro na Broadway, conta o New York Post.

Entretanto, o caso continua a ser investigado, com Alec Baldwin a insistir que não foi ele que premiu o gatilho da arma do crime, embora as autoridades afirmem o contrário.