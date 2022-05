A família de Cláudia Vieira reuniu-se este fim de semana para celebrar um momento especial. Santiago, um dos sobrinhos da apresentadora, fez a sua Profissão de Fé, tal como é possível perceber através das redes sociais.

Cláudia esteve com as filhas, Maria e Caetana, no encontro de família onde confraternizou com a mãe, os dois irmãos, cunhadas e os sobrinhos.

No Instagram, a atriz partilhou várias imagens deste momentos especial. Espreite a galeria para ver o álbum de família do fim de semana de Cláudia Vieira.

