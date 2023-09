Chris Evans e Alba Baptista já são marido e mulher. De acordo com a Page Six, o casal disse o 'sim' este sábado, dia 9 de setembro, numa cerimónia que decorreu em Massachusetts, perto do local onde residem.

O ator, de 42 anos, e a atriz, de 26, terão convidado apenas os familiares e amigos mais próximos para serem testemunhas do enlace.

A lista de convidados terá incluído nomes bem conhecidos do público, como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth ou Jeremy Renner.

De acordo com a imprensa norte-americana, os convidados assinaram um documento em que concordavam com o facto de não poderem divulgar o evento nem usar os telemóveis.

De recordar que as primeiras notícias de que Alba Baptista e Chris Evans estariam a viver um romance remontam a novembro de 2022, altura em que uma fonte próxima do casal disse à revista People que os dois estariam juntos há já um ano.