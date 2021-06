AJ McLean, membro dos Backstreet Boys, foi uma das celebridades a comentar a batalha que Britney Spears está a travar em tribunal pelo fim da sua tutela. O músico, conforme nota o Page Six, chegou mesmo a comparar a cantora com a princesa Diana.

"Compararia o nível de insanidade da Britney com o que aconteceu com a princesa Diana", disse McLean, de 43 anos, à conversa com Cheryl Burke no podcast 'Pretty Messed Up'.

"É tão triste ver o que tem acontecido nos últimos 13 anos", nota ainda.

Neste contexto, o artista lembra ainda que conheceu Spears quando viveram na mesma urbanização. "Ela era a rapariga mais querida. Posso falar por mim mesmo: tinha 14 anos quando os Backstreet Boys começaram. Enquanto jovem, rapariga ou rapaz, confiar neste meio dá-te a volta à cabeça".

"Só sei um lado, não sei o que vai na cabeça dos pais. Na minha opinião, penso que deveria ter acabado há tempo ou, pelo menos, ter sido aliviado um pouco. Não me parece justo. Espero mesmo que a decisão devolva a vida a pobre rapariga", completou.

