A história de Manuel Luís Goucha confunde-se com a história da televisão em Portugal ao longo das últimas décadas. Neste sentido, o apresentador recordou um dos programas que fazem parte do seu currículo - 'Momentos de Glória', de 1993 e com o qual o apresentador se estreou na TVI.

"Há 30 anos. 1993. TVI 'Momentos de Glória'. Curiosamente é agora que os vivo no programa da tarde 'Goucha'", afirma, referindo-se aos seus programas da tarde.

"Amanhã estarei consigo e Ricardo Trêpa (neto de Manoel de Oliveira), o João Maria de 'Festa é Festa' e Fernando Tordo", faz ainda saber.

Esta tarde é Cristina Ferreira e Cláudio Ramos quem estão a fazer companhia aos telespetadores com o especial 'Parabéns TVI'.

