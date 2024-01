Silvia Rizzo foi ao seu baú de memórias e partilhou uma muito especial com os seguidores da sua página de Instagram. Trata-se de um retrato no qual posa com Manuel Luís Goucha.

Na legenda da partilha, a atriz evidencia a data da imagem.

"Faz hoje 10 anos esta foto!", escreveu, identificando o apresentador.

Elogios por parte dos seguidores não faltaram e, tendo em conta a publicação, coloca-se a seguinte pergunta: Acha que Manuel Luís Goucha mudou muito numa década?