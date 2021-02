De facto o tempo passa rápido. Ainda se lembra do programa da RTP - 'Operação Triunfo'? Pois é, já lá vão 18 anos desde que estreou a primeira edição do concurso de talentos, data que foi recordada por Catarina Furtado, apresentadora do formato.

"Faz hoje 18 anos da Operação Triunfo! Abraços a todos os candidatos", afirmou, aproveitando para recordar alguns dos visuais que usou na altura.

Todos eles foram criados pelo estilista Nuno Baltazar.

