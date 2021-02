Simone de Oliveira completa esta quinta-feira 83 anos e a data foi destacada em força nas redes sociais de vários famoso. Catarina Furtado foi uma das caras conhecidas que revelou publicamente a sua admiração pela veterana dos palcos numa mensagem que em se desfez em elogios.

"A Simone é uma mulher muito especial. Não tem idade como também não têm idade todas as milhares de mulheres que se inspiram na Simone por muitas e diferentes razões. Mulher sem medo, que ao longo dos anos tem aberto muitas portas e enchido muitos palcos. E muitos corações, de todos os géneros e feitios. Obrigada Simone. Parabéns", escreveu.

As palavras da apresentadora da RTP acompanham duas imagens de ambas registadas recentemente, na gala final da última edição do concurso 'The Voice'. Veja abaixo.

