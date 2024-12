Três dias depois, eis que o casamento de Jessica Athayde e Diogo Amaral continua a dar que falar. Não faltaram momentos de animação no enlace do casal de atores, que teve lugar no Palácio Das Exposições do Instituto de Agronomia, no passado fim de semana.

Várias partilhas da festa já foram feitas nas redes sociais, destacando-se um vídeo publicado por Diogo na sua página de Instagram esta terça-feira, dia 2.

"Ainda estamos a digerir a festança. Obrigadoooo por tanto amor que estamos a receber", notou o artista na legenda da publicação.

Ora veja:

Leia Também: Festa de arromba! As fotos do casamento de Diogo Amaral e Jessica Athayde