Aiko do Japão pode não vir a ocupar o trono, mas já é um membro trabalhador da Coroa.

Conforme anunciou a assessoria de imprensa da Casa Imperial do Japão, a princesa Aiko, de 22 anos, trabalhará como funcionária da Cruz Vermelha japonesa.

A única filha dos imperadores Naruhito e Masako, que ainda tem de passar nos exames universitários, terminará em breve os estudos e conciliará este trabalho com aquele que desempenha dentro da Casa Imperial.

Desde que atingiu a maioridade, que no Japão ocorre aos 21 anos, a princesa Aiko pode comparecer a compromissos oficiais, mas devido ao seu percurso académico tem tido poucas oportunidades de fazer aparições públicas.

De recordar que no país do sol nascente impera a Lei Sálica, que exclui as mulheres da linha da sucessão ao trono. Assim, apesar de o seu pai ser imperador, Aiko nunca será imperatriz. Neste momento é o seu tio, Fumihito, quem ocupa o segundo lugar na linha da sucessão ao trono. Fumihito tem três filhos, duas raparigas - as mais velhas - e um filho mais novo, o jovem príncipe Hisahito, de 17 anos, o único rapaz da sua geração.

É em Hisahito que estão depositadas as esperanças do futuro do trono nipónico. No caso das mulheres que nasceram princesas, estas perdem o direito ao título e ao estatuto real se se casarem com plebeus. Foi este o caso da princesa Mako, a filha mais velha do príncipe Fumihito, que se casou com Kei Komuro em 2021 e passou a ter estatuto de plebeia.

