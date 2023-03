"A pessoa a pensar que é fitness. Só que não. Mas 'vamo que vamo'". Foram estas as palavras que Katia Aveiro começou por escrever no vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram, onde exibe as curvas e acaba por falar no irmão, Cristiano Ronaldo.

"Ai se eu tivesse 10% do ânimo para treinar igual ao meu irmão, isso é que era. Se ele vir este post já sei o discurso", disse.

O vídeo foi gravado no seu closet e onde Katia aparece com um look justo. Veja na galeria.

