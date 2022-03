Catarina Manique tem sido notícia nos últimos dias na imprensa cor-de-rosa por ter terminado o namoro com António Timóteo. A agricultora e o 'pretendente' que a conquistou no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' decidiram seguir caminhos separados, o que tem motivado muita polémica.

Alvo de alegadas críticas e ofensas, a antiga participante do programa da SIC recorreu à sua conta oficial de Instagram para reagir.

"Pois é, fico triste por perceber a maldade das pessoas em estar sempre a apontar o dedo ao outro sem primeiro olharem para a sua própria vida", começa por lamentar, defendendo: "Ninguém deve opinar ou difamar-me, chamar-me o que quer que seja".

Catarina afirma que as revistas "inventam coisas só para obter vendas" e se esquecem que podem estar a magoar o outro.

"É desumano fazerem o que estão a fazer, ninguém tem o direito de criticar, falar mal, ofender ou o que quer que seja", defende, referindo-se às publicações e a todos os que comentam essas notícias.

"Têm-me chamado de pastora nas revistas e estão a tentar rebaixar-me para quê? Eu sou pastora, agricultora, com muito orgulho. Lembrem-se que se todas as pastoras terminarem as suas atividades vocês não comem. Eu ainda tenho carne e leite para comer e beber, e vocês? Vão comer folhas de papel? Pensem no que fazem às pessoas", atira.

"Se eu fosse uma pessoa famosa tanto faz como fez com quem andasse, ou se acabava ou não, mas como sou a pastora viram-se para a pastora. Mas já chega, até aqui calei e engoli. Não são vocês que me vão deitar abaixo", afirma, confirmando em seguida o fim da relação com António.

"Eu sou eu e a minha vida é minha, só eu sei o que se passa nela. Eu ter acabado com o António só a nós nos diz respeito. Temos de pensar sempre no melhor para nós e não é por ser uma menina mimada, ou que não sabe o que quer, ou porque escolho muito. Antes pelo contrário, sei o que quero e sei bem pelo que não quero passar e o que não devo admitir", diz, sem explicar com maior detalhe o fim da relação.

"Vivam as vossas vidas sem essa amargura no coração. Parem de criticar o próximo, olhem-se ao espelho", termina.

