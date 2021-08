Depois de ter desfrutado de um agradável pôr do sol com Sónia, a mais recente convidada na sua quinta, José Luís foi chamado à parte por Andreia, que lhe pediu uma justificação sobre o encontro.

Em conversa com aquela que dizia ser a mulher da sua vida, o agricultor mostrou-se arrependido da proximidade que revelou a Sónia, desculpando-se com "o vinho e o ambiente".

"Estou muito magoado comigo próprio. Deixei-me envolver por aquele ambiente maravilhoso. Naquele momento senti-me apaixonado pela Sónia", disse.

Questionado por Andreia sobre o que aconteceu durante o encontro, José Luís afirmou: "Não aconteceu nada. Aconteceu um brinde e a culpa foi do vinho e do ambiente".

"Cheguei a pensar em ficar com a Sónia", confessou ainda. "A tentativa para me afastar de ti foi falhada. Não sou capaz de me afastar de ti", rematou.

