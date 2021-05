Estreou este domingo, dia 30 de maio, a quarta temporada do programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'. No primeiro programa, os telespectadores assistiram aos encontros entre os agricultores e as pretendentes.

Ora, um dos que acabou por se destacar foi Diogo Moreira, de 23 anos, e que vive em Romariz.

O agricultor não conseguiu ficar indiferente ao facto das pretendentes terem unhas de gel.

"Vi que tinhas umas unhas de gel, para ir trabalhar para o meio do campo a mim mete-me um bocadinho de aflição", afirmou.

"Mete-me muita impressão. Na agricultura não pode, tem de ser tudo muito rápido", fez saber.

Contudo, as pretendentes não concordaram com esta posição, notando que as referidas unhas não são impedimento.

