Nesta terceira semana de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' é tempo de escolhas difíceis na quinta de Catarina Manique, no Fundão. Depois do concorrente Francisco, é a vez da agricultora se despedir de um dos seus pretendentes.

Como se vê no teaser do programa desta sexta-feira, dia 15, esta foi um tema que Catarina já conversou com Bruno, Daniel, Pedro e Ricardo e que surge depois de ter revelado quais, dos quatro, são os preferidos.

Ricrado e Daniel parecem estar na frente da corrida. Quem será o primeiro a dizer adeus?

