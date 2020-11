Já foram várias as discussões que aconteceram entre as irmãs Kardashian/Jenner e aquela de que vamos falar é apenas mais um exemplo. A imprensa internacional revela que Kylie e Kendall estiveram cerca de um mês sem falar uma com a outra. O motivo? O facto de Kylie ter 'roubado' um visual que a irmã queria usar.

Tal aconteceu durante uma viagem a Palm Springs. Na altura, Kendall não levou nenhum look mais elegante para usar numa saída à noite, por isso, Kourtney acabou por lhe emprestar um dos seus. Tendo gostado da combinação, Kylie decidiu ficar com ele.

Segundo a revista People, as duas irmãs chegaram mesmo a agredir-se uma à outra. Kylie não só atirou com um sapato ao pescoço da Kendall com ainda lhe deu uma estalada.

Até que ambas resolvessem as coisas foi necessário um mês.

