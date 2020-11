Depois de Kim Kardashian ter estado no centro das atenções depois de ter celebrado o 40.º aniversário numa ilha privada com os amigos e familiares, agora é a irmã, Kendall Jenner, quem está a dar que falar.

Isto porque a modelo completa 25 anos esta terça-feira, 3 de novembro, e quis celebrar a data com uma festa de Halloween que reuniu várias pessoas. E durante as comemorações, muitos convidados foram fotografados sem máscara.

Uma celebração que está a ser criticada por ter sido realizada numa altura em que continuamos a lutar contra a pandemia da Covid-19, e com os casos a subir de dia para dia em vários países, incluindo os EUA.

De acordo com a CNN, Kendall vestiu-se a rigor, a imitar a personagem de 'Barb Wire', de Pamela Anderson. As comemorações foram realizadas no Harriet's Rooftop do 1 Hotel, em West Hollywood.

Perante as várias críticas nas redes sociais, a mãe de Kendall, Kris Jenner, defendeu a filha e disse que todos os que participaram na festa foram testados ao novo coronavírus.

"Todos foram testados antes de entrarem e tiveram que esperar meia hora até que os resultados fossem divulgados", disse Kris, esta segunda-feira, no programa 'Andy Cohen Live' do SiriusXM, acrescentando que "foram realmente responsáveis".

"Nós garantimos que todos na nossa família e amigos mais próximos sejam testados religiosamente, fazemos o que podemos. Tentamos seguir as regras e se as pessoas estão a comentar e a criticar, não posso controlar isso. Simplesmente posso controlar o nosso comportamento, tentar fazer o melhor que pudermos", destacou.

Kris explicou também que toda a família tem sido testada com regularidade a fim de seguirem o protocolo de filmagens. "Temos muita sorte de trabalhar numa indústria onde fazemos testes uma ou duas vezes por semana... por causa das regras enquanto estamos a filmar, isso é muito rígido", disse.

A matriarca do clã Kardashian-Kenner realçou ainda que não importa o esforço que fazem para fazer as coisas de forma correta porque haverá sempre críticas. "Vivemos as nossas vidas a tentar ser boas pessoas... Estamos a lidar com pessoas que têm opiniões diferentes e tudo o que podemos fazer é viver as nossas vidas da melhor maneira que sabemos, sermos responsáveis, fazer o que está certo, e é o que estamos a fazer", rematou.

