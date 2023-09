Foi através de um vídeo que partilhou na sua página de Instagram, que Ágata anunciou esta terça-feira, 5 de setembro, que o seu espetáculo em Maceira de Cambra, nas festas Setembrinas, tinha sido cancelado.

Hoje, 6 de setembro, a cantora, de 63 anos, emitiu um comunicado a esclarecer o assunto, referindo inclusive que tinha recorrido à sua advogada.

"Para que conste: ainda relativamente ao próximo dia 10 das festas Setembrinas em Maceira de Cambra, quero mostrar o meu desagrado pela atitude impensada e infantil que o responsável pelas festas disse e fez publicamente", nota, revelando que o organizador terá exposto nas redes sociais "conteúdos de conversas privadas, neste caso entre o contratante e a sua representante".

"O contratante disse ter poucas verbas para contratar o meu espetáculo com banda. Perante esta dificuldade resolvi oferecer a custo zero três músicos e dois bailarinos no show vendido como instrumental. Para meu espanto, o Saul ligou-me a dizer que tinha desmarcado a data porque tinha conhecimento que iriam atuar colegas com banda e que nós iríamos tocar num segundo palco", explica.

"Desagradou-me muito esta atitude… ainda assim, antes de desmarcar a data, propus levar a minha banda por inteiro ao qual me foi negado. Assim é desta forma resolvi cancelar o meu espetáculo", lamenta.

"Este Sr. diz que eu renunciei a um contrato verbal, quando quem não criou as condições para eu atuar foi ele mesmo. O incumprimento foi decidido por ele e nunca por mim, senti-me enganada, fez-me crer que a festa teria outro formato. A lei confere-me direitos e não vou permitir que esta pessoa fique impune e que venha denegrir a minha imagem. A realidade foi outra", completa.

Na página oficial de Facebook do evento foi feito um comunicado não só a dar conta do sucedido, mas onde se mostram as mensagens trocadas com a cantora.

"É com grande tristeza que vimos informar que a cantora Ágata desmarcou a sua atuação dia 10 de setembro, depois de confirmar a sua presença em maio deste ano, conforme os 'prints' de conversas abaixo anexados, com os valores acordados e pormenores para não haver dúvidas.

Vir agora, a 5 dias do seu espetáculo, fazer chantagem, pedindo valores exorbitantes devido a termos um cartaz com grandes artistas é simplesmente inadmissível e uma falta de profissionalismo gritante que nos deixa desolados e desanimados depois de tanto trabalho de rua para isto. Uma falta de respeito para com a Associação de Festas Setembrinas e quem nos visita!", lê-se.

