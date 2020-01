Desde que começou a namorar com Cristiano Ronaldo que correm rumores que dão conta que Georgina Rodríguez nunca se deu bem com a restante família Aveiro, sobretudo com a sogra.

No entanto, tais especulações parecem agora 'cair por terra' com a publicação que Dolores Aveiro fez na sua conta de Instagram.

"Hoje é dia de festa, é o teu aniversário Georgina Rodríguez. Espero que tenhas um dia muito feliz junto dos nossos meninos e que cumpras muitos mais. Beijinhos", afirmou numa publicação onde surge reunida com o filho e com a modelo espanhola.

