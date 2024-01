Os rumores fizeram os fãs da realeza sonhar com um novo romance real. A revista holandesa Privé publicou recentemente que a princesa herdeira Amalia tinha encontrado o seu 'príncipe azul' e que este seria Boris da Bulgária.

No entanto, a revista Hola! avança que, por enquanto, os dois jovens são apenas bons amigos, uma relação que já vem desde infância e de família, uma vez que os avós de ambos já eram amigos e a mãe de Boris, Miriam da Hungria, é amiga íntima de Mabel da Holanda, tia de Amalia e viúva do príncipe Friso, irmão mais novo do atual rei Guilherme da Holanda.

Amalia e Boris têm um grupo de amigos em comum e a princesa holandesa visita com frequência Madrid, cidade onde reside o príncipe, pelo que os dois se encontram com frequência.

Desta forma, as imagens da herdeira holandesa e do príncipe búlgaro de braço dado no casamento da duquesa de Medinaceli, em outubro passado, em Jerez de la Frontera - e que serviram como mote para rumores de romance entre os dois - nada mais refletirão do que uma relação de amizade próxima.

