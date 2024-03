Laura Figueiredo tem aproveitado todos os momentos possíveis com os filhos e faz com que os seguidores sigam de perto os meninos. São várias as partilhas que a mamã tem feito no Instagram, como aconteceu esta terça-feira.

Laura Figueiredo publicou nas stories da rede social um vídeo onde o bebé Gabriel, que vai completar um ano em julho, aparece a agarrar o cabelo da irmã Beatriz, que está prestes a completar sete anos.

"Socorro. Acho que afinal o barriguitas também é ninja", escreveu a mamã no vídeo que pode ver na galeria.

Recorde-se que tanto Gabriel como Beatriz são fruto da relação de Laura Figueiredo com Mickael Carreira.

