Horas depois de a imprensa ter avançado com a possibilidade de Lily Allen e o noivo, o ator David Harbour, estarem prestes casar-se, a cantora confirmou as suspeitas revelando nas suas redes sociais as imagens que confirmam o enlace.

A cantora, de 35 anos, e a estrela de 'Stranger Things', de 45, disseram o 'sim' em Las Vegas.

O casal optou pelo típico casamento da cidade de Nevada e, por isso, foi Brendan Paul, popular imitador de de Elvis Presley, a conduzir a cerimónia realizada na Capela Graceland.

Apesar de este não ser um casamento com valor legal, sabe-se que o casal já deu entrada com o pedido de oficialização e poderá nos próximos meses concluir o processo.

Confira a galeria para ver as primeiras imagens do casamento.

Leia Também: Lily Allen e ator de 'Stranger Things' vão casar-se em Las Vegas