A alegada reconciliação entre Khloé Kardashian e Tristan Thompson tornou-se o assunto do momento desde que no passado fim de semana o atleta dedicou à ex-namorada uma mensagem de parabéns repleta de palavras de amor e carinho.

Agora, depois de uma fonte ter dado como certa a reconciliação, eis que surge um outro informante que garante precisamente o contrário.

Uma fonte próxima das duas celebridades contou ao Entertainment Tonight que os dois não estão "oficialmente juntos".

De acordo com a informação disponibilizada pela publicação, o relacionamento de Khloé e Tristan é atualmente semelhante ao de Kylie Jenner e Kourtney Kardashian com os seus 'ex' - Travis Scott e Scott Disick, respectivamente.

"Eles são todos da família. Todo se relacionam bem e todos têm os interesses das crianças em mente", completou a mesma fonte.

Leia Também: Fonte confirma reconciliação de Khloé Kardashian e Tristan Thompson