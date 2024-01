Aquilo que sempre se pensou ter sido uma bonita homenagem e que teria agradado a Isabel II, afinal poderá não ter sido bem assim. Há agora novas informações que dizem que o nome que Harry e Meghan deram à filha, Lilibet, não terá deixado a antiga monarca feliz.

Ela estava "mais zangada do que nunca", afirmou o biógrafo Robert Hardman ao Daily Mail sobre os sentimentos da rainha, como lhe terá contado pessoalmente um membro da equipa do palácio.

O jornalista explica que o descontentamento da antiga monarca ocorreu quando ouviu o neto dizer abertamente que tinha a aprovação da avó para dar esse nome à menina.

Lilibet é o nome carinhoso de família pelo qual as pessoas próximas se referiam a Isabel II desde a infância, razão pela qual o príncipe o escolheu para homenageá-la em vida. Quando lhe perguntaram sobre o tema, Harry afirmou que já tinha conversado com a soberana antes e que ela achou perfeito. No entanto, desde o início houve alguma controvérsia sobre o assunto, uma vez que havia versões diferentes e até contraditórias sobre a história.

Por um lado, conforme foi noticiado pela BBC, o filho mais novo de Carlos III nunca teria pedido permissão a Isabel II a este respeito. Por outro, alguns meios de comunicação indicam que esta conversa telefónica entre os dois aconteceu, mas que a monarca não teve condições de dizer 'não' quando Harry lhe perguntou se havia algum problema em chamar Lilibet à bebé.

Apesar disso, um porta-voz do casal insistiu mais tarde que Harry e Meghan nunca teriam usado o nome Lilibet se a rainha não tivesse dado autorização. "O duque conversou com a família antes do anúncio e, na verdade, foi com a avó que falou primeiro", disse, num comunicado.

De recordar que Lilibet Diana nasceu a 4 de junho de 2021 e recebeu os nomes em homenagem à bisavó e à avó, a princesa Diana.

