Elisabeth da Bélgica e Nicholas Odd não são um casal. A garantia é dada por um familiar do jovem britânico, que nos últimos dias viu o seu nome ligado ao da princesa, com a qual, supostamente, teria uma relação amorosa.

A imprensa belga alegou no passado fim de semana que a primogénita dos reis Philippe e Mathilde namorava com um colega seu do Lincoln College, em Oxford, facto que agora foi negado por pessoas próximas do estudante britânico.

"Não, isso é falso. Eles apenas frequentam a mesma universidade e estudam juntos, como todos os seus outros amigos. Não vou comentar mais", terá dito ao Manchester Evening News uma pessoa que pertence à família de Nicholas e que prefere permanecer no anonimato.

Já a Casa Real preferiu não comentar o caso, como é habitual quando as questões dizem respeito à vida privada dos membros da família real.

Leia Também: Princesa Elisabeth da Bélgica apaixonada por colega de turma em Oxford