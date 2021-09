Afastada da televisão desde o início do ano, Fátima Lopes continua a nutrir por pessoas do meio grande carinho. É o caso de Cláudio Ramos, com quem tem uma amizade de longa data.

A relação de ambos foi destacada esta quarta-feira, numa carinhosa publicação nas redes sociais da apresentadora.

"Há amizades que são para sempre", escreveu na legenda de duas fotos em que fica evidente a cumplicidade entre os dois.

