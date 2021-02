O ano passado representou um momento de mudança na vida de Fátima Lopes. A apresentadora anunciou nas redes sociais que estava de saída da TVI, aproveitando assim para fazer uma pausa na sua carreira profissional.

Sem nenhum novo projeto em vista no pequeno ecrã (que pelo menos se tenha conhecimento), Fátima tem aproveitado os dias para estar em contacto com a natureza, aproveitando para partilhar alguns desses momentos com os seus seguidores.

"Hoje plantei salsa, coentros e espinafres. Vamos ver como corre", afirmou numa publicação feita esta semana.

