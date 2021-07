Luana Piovani esteve entre as muitas pessoas que foram afetadas pelo caos gerado no Aeroporto de Lisboa devido aos efeitos da greve da Groundforce. A atriz brasileira ficou sem as suas malas e teve por isso de se dirigir esta segunda-feira ao aeroporto com o objetivo de as recuperar.

Já no local, Luana conta ter assistido a uma situação que a deixou profundamente indignada.

"Aqueles polícias ali estão a encostar nas pessoas [diz, enquanto grava as autoridades ao longe], porque é óbvio que as pessoas estão a chorar e desesperadas porque estão a perder os seus voos... e nós não sabemos o que é a vida de cada um", começa por lamentar.

"As pessoas desesperadas, a passarem por um stress desgraçado e eles a tratarem mal as pessoas. Aí eu falei: vou começar a filmar, vocês não encostem em ninguém. Nós estamos aqui com os nossos direitos de cidadãos", continua, dando conta de que na sua opinião a atitude das autoridades descredibiliza a greve.

"A culpa não é deles [trabalhadores da Groundforce], eles têm todo o direito de fazer greve. A atitude da TAP é que está errada. O erro é como está a ser administrada uma greve que está a ser feita, aparentemente, com toda a razão", afirma.

Luana lamenta que os trabalhadores da Groundforce estejam a ser culpados do caos que se vive no aeroporto de Lisboa mas também que os estrangeiros que ficaram sem as suas malas "estejam a ser maltratados" pelas autoridades.