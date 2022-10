Depois do afastamento de marcas como a Balenciaga ou a revista Vogue, do cancelamento do seu documentário ou do processo movido pela família de George Floyd, Kanye West sofre novo 'embate'. O rapper ficou sem a advogada que contratou há apenas uma semana.

Camille Vasquez, conhecida por ter defendido Johnny Depp no processo contra Amber Heard, decidiu terminar a sua relação profissional com Kanye West. A decisão ocorre cinco dias depois de ter sido contratada para defender o músico, revelou uma fonte em declarações ao site TMZ.

Após os comentários antissemitas de Kanye, que se adensaram no fim de semana, Camille Vasquez e a empresa na qual trabalha, a Brown Rudnick, avisaram o músico de que apenas continuariam a representá-lo com a condição de que este se retratasse. O ex-marido de Kim Kardashian recusou atender o pedido, motivando o fim do contrato.