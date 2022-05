Margarida Neuparth, mulher do jogador Adrien Silva, celebrou mais uma primavera esta quinta-feira, 5 de maio, e a data foi destacada com romantismo nas redes sociais do antigo craque do Sporting.

"Feliz aniversário, minha linda mulher", escreveu na legenda de duas fotografias do casal.

Adrien Silva e Margarida Neuparth, note-se, estão casados desde 2016 e têm três filhos em comum - Santiago, Thomas e Maria Clara.

