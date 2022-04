Adriana Lima revelou este fim de semana, através das redes sociais, que aguarda a chegada de um menino.

Foi publicado um vídeo do momento em que a modelo e o companheiro, Andre Lemmers, souberam a novidade juntamente com as filhas mais velhas de Adriana Lima.

Este será o primeiro filho em comum de Adriana Lima e de Andre Lemmers. A modelo já tem duas filhas: Valentina, de 12 anos e Sienna, de nove, frutos do anterior casamento com o antigo jogador de basquetebol sérvio, Marko Jarić.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Adriana Lima (@adrianalima)

Leia Também: Grávida, Adriana Lima dá nas vistas ao desfilar de barriga à mostra